Coronavirus: Charles Michel şi-a amânat nunta pentru a evita carantina la revenirea în Belgia

Isadore Freleng, creatorul îndrăgitelor personaje de desene animate Pantera roz, canarul Tweety Pie, motanul Sylvester şi şoricelul Speedy Gonzalez, s-a născut la 21 august 1905, în Kansas City, Missouri, potrivit missourilegends.com/artists.A urmat cursurile liceale la Westport High School, unde a desenat pentru publicaţiile şcolii între 1919-1923. Avea un talent înnăscut pentru desen şi era complet autodidact, potrivit kchistory.org. În timp ce era încă la liceu şi-a început cariera, la doar 17 ani, la United Film Public Service, unde i-a cunoscut pe caricaturiştii Hugh Harman şi Ub Iwerks şi a făcut echipă cu aceştia. Aici lucra şi Walt Disney, care în 1923 s-a mutat la Hollywood, a deschis un studio şi a adresat un apel pentru colegii săi din Kansas City să i se alăture.Freleng s-a mutat definitiv în California, în 1927, şi a început să lucreze pentru studioul lui Walt Disney. A lucrat alături de alţi foşti colegi din Kansas City, printre care creatorii de desene animate Ub Iwerks, Hugh Harman, Carmen Maxwell şi Rudolph Ising. La Disney, Freleng a lucrat la desenele animate "Alice Comedies" şi "Oswald Lucky Rabbit" pentru producătorii Margaret Winkler şi Charles Mintz, potrivit looneytunes.fandom.com.În 1931 a început să creeze desene animate pentru Warner Bros, alături de Harman şi Ising. Responsabilităţile sale la studio au crescut până când a ajuns să regizeze câteva desene animate. Primul dintre acestea a fost "Bosko in Dutch", în 1933.A plecat de la WB în 1937 şi a început să lucreze la noul studio de desene animate Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), condus de Fred Quimby. Freleng a început prin a lucra la animaţia "The Captain and the Kids", adaptat după benzile desenate "The Katzenjammer Kids", şi nu a reuşit să obţină succesul dorit. Deşi animate cu pricepere, personajele nu au putut concura cu "animalele amuzante" care dominau la vremea respectiva. Freleng s-a întors la Warner Bros, atunci când contractul său s-a încheiat la sfârşitul anului 1939.Stilul lui Freleng s-a maturizat rapid şi a devenit un maestru al cronologiei comice în animaţie, introducând sau reproiectând o serie de personaje devenite, apoi, celebre. A câştigat patru Oscaruri în perioada în care a lucrat pentru Warner Bros, pentru filmele: "Tweetie Pie" (1947), "Speedy Gonzales" (1955), "Knighty Knight Bugs" (1958) şi "Birds Anonymous" (1957). Alte desene animate ale lui, precum "Sandy Claws" (1955), "Mexicali Shmoes" (1959), "Mouse and Garden" (1960) şi "The Pied Piper din Guadalupe" (1961) au fost nominalizate la Oscar. A devenit unul dintre cei mai mari cineaşti de animaţie şi a realizat aproape 300 de desene animate la WB, inclusiv o parte din seria "Bugs Bunny", "Daffy Duck" şi "Sylvester & Tweety". "Yosemite Sam" a fost modelat după temperamentul său, potrivit missourilegends.com/artists.În 1960, a pus bazele companiei DePatie-Freleng Enterprises, împreună cu producătorul David H. DePatie. Noul studio a produs o serie nouă de desene animate pentru WB şi binecunoscuta serie "The Pink Panther", majoritatea fiind regizate de el. După ce "The Pink Phink" (1964) a câştigat Premiul Academiei din 1965 pentru cel mai bun subiect scurt (desene animate), Freleng şi DePatie au produs o serie întreagă de desene animate cu personajul Pantera roz.Au urmat, apoi, alte serii de desene animate originale, printre care: "The Inspector", "The Furn and the Aardvark" şi "Hoot Kloot". În 1969,"The Pink Panther Show", un program de antologie cu desene animate realizate de DePatie-Freleng, a debutat pe NBC. "The Pink Panther", precum şi celelalte seriale originale DePatie-Freleng au continuat să fie produse până în 1980, cu desene noi, pentru difuzarea simultană de sâmbătă dimineaţa şi lansarea teatrală de către United Artists.Freleng, pe lângă munca sa de producător, a scris scenariul pentru "The Looney, Looney, Looney Bugs Bunny Movie" (1981), contribuind în acelaşi timp la "Bugs Bunny's 3rd Movie: 1001 Rabbit Tales" (1982) şi la filmul "Daffy Duck's Fantastic Island" (1983), potrivit www.imdb.com.Pe 26 mai 1995, Friz Freleng a murit în Los Angeles, la vârsta de 88 de ani. Seria TV animată WB "The Sylvester & Tweety Mysteries" şi animaţia Looney Tunes, "From Hare to Eternity" (ultima regizată de Chuck Jones), au fost dedicate în memoria lui. Freleng a fost îngropat în Hillside Memorial Park Cemetery. AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: Pink Panther/facebook.com