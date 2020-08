Queen şi Adam Lambert vor lansa albumul „Live Around the World“

Queen şi Adam Lambert vor lansa, pe 2 octombrie, albumul „Live Around the World“, compilaţie care cuprinde piese interpretate în concerte alese de bateristul Roger Taylor, chitaristul Brian May şi solistul Adam Lambert, potrivit news.ro.

