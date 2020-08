Fotbal/Coronavirus: Harry Kane, atacantul lui Tottenham, a fost plasat în carantină la întoarcerea din vacanţă

16:00

Festivalul Astra de la Sibiu va prezenta 21 de documentare româneşti în aer liber, în perioada 4-13 septembrie, informează un comunicat de presă transmis, vineri, AGERPRES."Astra Film Festival 2020 are un format hibrid, în aer liber şi online, şi aduce publicului un program alcătuit din cele mai bune 80 de documentare româneşti şi internaţionale, selectate din 3.000 de filme înscrise. Desfăşurată în condiţii speciale, din cauza pandemiei de COVID-19, cea de a 27-a ediţie Astra Film Festival va fi o experienţă unică, datorită faptului că Sibiul şi natura se transformă în inedite săli de cinema în aer liber. AFF2020 va avea loc în două părţi: Astra Film Festival Open Air (4-13 septembrie), cu proiecţii în centrul istoric al Sibiului şi la Muzeul Astra, respectiv Astra Film Festival Online (16-25 octombrie), care se va desfăşura pe platforma festivalului, astfel tot publicul din România va avea acces la filme. Astra Film Festival Open Air vine cu o selecţie de 21 de documentare româneşti noi, majoritatea prezentate în premieră la Sibiu. Proiecţiile vor avea loc în prezenţa regizorilor, care vor intra în dialog cu publicul", se arată în comunicatul organizatorilor Festivalului Astra Film.Directorul fondator al Festivalului Astra Film, regizorul Dumitru Budrala, invită cinefilii la proiecţiile din Sibiu."În contextul actual, exerciţiul de a reflecta la ceea ce se întâmplă în jurul nostru a devenit tot mai important. Perspectiva şi munca de ani de zile, pe care o depun regizorii de documentar pentru a aduce pe ecran felii din realităţile care ne înconjoară, este de nepreţuit. Aceste realităţi merită cunoscute şi retrăite prin intermediul filmului documentar şi astfel vom înţelege mult mai articulat lumea în care trăim", a declarat regizorul Dumitru Budrala.Documentarul manifest al omului de afaceri Ştefan-Valentin Mandachi (#şîeu), "30 de ani şi 15 minute", care va fi proiectat la Sibiu în prezenţa autorului, expune problema lipsei infrastructurii de transport şi, implicit, a iresponsabilităţii autorităţilor din ultimii 30 de ani, atitudini care au plasat România pe ultimul loc în Europa în materie de kilometri de autostradă şi pe locul întâi la numărul de morţi în accidente rutiere.Filmul Monicăi Lăzurean-Gorgan, "Lemn" (2020), este un thriller ecologic, care urmăreşte fenomenul defrişărilor ilegale din ţara noastră, dezvăluind o caracatiţă mondială de miliarde de euro.Poveştile nedigerate ale trecutului comunist ("Nostalgia dictaturii", 2020 - Marius Th. Barna), Revoluţia din 1989 - cu focus pe evenimentele de la Sibiu ("Omul cu roţile", 2019 - Cornel Mihalache) sau explozia nucleară de la Cernobîl ("Totul nu va fi bine", 2020 - Adrian Pîrvu & Helena Maksyom) sunt trei teme care cu siguranţă vor produce emoţie publicului prin felul în care sunt puse în scenă.La rândul său, filmul "23 august 1944", de Andra Tarara (2020) dezvăluie experienţa personală a patru cetăţeni români de etnie evreiască, aducând o perspectivă nouă asupra acestui eveniment istoric major. Iar "Bugan - Nu am respirat aerul degeaba" (2019), al olandezului Duco Tellegen, expune portretul incredibil al unui dizident politic român din perioada comunistă.Filmul lui Ellen Fiske & Joanna Karlberg, "Josefin & Florin" (2019), o poveste de dragoste inedită între Florin, un tânăr rom venit la cerşit şi Iosefin, o suedeză, va fi prezentat în premieră absolută în România. Teme precum restabilirea legăturilor cu părinţii şi chestionarea acestora în legătură cu decizia de a-şi abandona responsabilităţile de părinte se articulează puternic şi emoţionant în filmele lui Andrei Dăscălescu ("Holy Father", 2020) şi Diana Nicolae & Nori Florentina Vito ("Come and find me", 2019)."Casa cu păpuşi", 2020, debutul regizoral al directorului de imagine Tudor Platon, este o incursiune într-un univers special - vacanţa anuală a unor femei de 70 de ani, care întreţin iluzia că, pentru ele, timpul nu a trecut şi au rămas aceleaşi fete tinere, frumoase şi îndrăgostite ca în urmă cu 50 de ani. "Moartea... punct sau virgulă?" (2020), de Liviu Vasile Popovici, expune mărturiile impresionate ale unor persoane care s-au întors din moarte clinică.Spiritul "Deltei" Văcăreşti, un loc aparte aflat la marginea Bucureştiului, este evocat în două filme ("Acasă, my home", 2020 - de Radu Ciorniciuc, respectiv "The Delta of Bucharest", de Eva Pervolovici 2020). Sunt filme care redau poveşti inspirate din vieţile reale ale unor oameni care trăiesc sau au trăit în acest loc unic. La rândul lui, Claudiu Mitcu face radiografia familiilor de pescari lipoveni din Sfântu Gheorghe, celebra localitate din Delta Dunării ("Toate râurile se varsă în mare şi marea nu se umple niciodată", 2020).În filmul "Reflexii din Est", realizat de Andreea Borţun, regăsim portrete de femei de la ţară, aflate într-o permanentă luptă pentru supravieţuire, care se confruntă fie cu violenţa domestică, fie sunt prinse în vârtejul nevoii de a pleca la muncă în străinătate. Filmul "Between realms" de Maria Cinar-Jiga descrie portretul emoţionant al unei tinere de etnie ucraineană, care îşi împarte timpul între scoala şi păstoritul tradiţional practicat în satul natal, în sânul familiei. Filmul Alinei Manolache, "Copii pierduţi pe plajă" (2020) arată imaginea subiectivă a unei generaţii care s-a născut şi a crescut în "anii liberi" de după 1990, iar acum a ajuns la maturitate.Filmul "Eu geniu Cioclea" (2019), în regia Violetei Gorgos, prezintă portretul senzaţionalului poet Eugen Cioclea din Chişinău. Iar documentarul lui Pavel Cuzuioc, "Please, hold the line" (2020), ne oferă acces în casele şi în cotidianul moldovenesc prin intermediul instalatorilor de la firma de internet.