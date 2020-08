Un nou sezon Românii au talent va fi difuzat la Pro TV. Când vor avea loc preselecțiile

11:10

Este cunoscută filmarea XXX în care Vulpița îl înșală pe Viorel cu un sătean din Blăgești, iar un altul filmează toată scena. A ieșit scandal la Acces Direct, de pe Antena 1, Viorel s-a supărat, Vulpița a fugit din platou, dar… Norii de pe ”cerul iubirii” celor două personaje care au îmbrățișat de mult timp […] The post Viorel i-a ”mulțumit” Vulpiței că l-a înșelat! A dus-o la… ”Doamne ferește!” appeared first on Cancan.ro.