Oros: Fermierii vor fi stimulaţi să intre în cooperative, pentru a-şi vinde produsele la preţuri competitive

Robert de Niro, Al Pacino, Adam Driver şi Jared Leto sunt în negocieri pentru a se alătura distribuţiei filmului "Gucci", pe care îl pregăteşte regizorul Ridley Scott, care a ales-o pe Lady Gaga ca protagonistă şi care şi-a confirmat deja participarea, relatează EFE.Portalul Deadline asigură că studioul MGM poartă discuţii şi cu Jack Huston şi Reeve Carney pentru a se alătura acestui film despre asasinarea lui Maurizio Gucci, nepotul celui care a creat celebra marcă italiană de modă.De Niro (dublu laureat cu Oscar pentru "The Godfather: Part II", 1974; şi "Raging Bull", 1980) şi Pacino (câştigător al unui Oscar pentru "Scent of a Woman", (1992) se numără printre cei mai mari actori din istoria Hollywoodului. Anul trecut ei şi-au încrucişat drumurile în monumentalul film "The Irishman" (2019) al lui Martin Scorsese.La rândul său, Adam Driver este unul dintre actorii momentului datorită nominalizărilor la Oscar pentru "BlacKkKlansman", 2018;şi "Marriage Story", 2019 şi rolului lui Kylo Ren din utima trilogie "Star Wars". El a avut contribuţii remarcabile şi în filmele "Silence" (2016), "Paterson" (2016) sau "Logan Lucky" (2017).În timp ce Jared Leto, care este de asemenea solist al grupului de rock Thirty Seconds to Mars, are un Oscar pentru cel mai bun actor secundar pentru "Dallas Buyers Club" (2013) şi s-a evidenţiat recent în filmele "Suicide Squad" (2016) sau "Blade Runner 2049" (2017)."Gucci" va fi primul film al vedetei Lady Gaga, după debutul său triumfal pe marile ecrane cu lungmetrajul "A Star is Born" (2018).Cântăreaţa şi actriţa o va interpreta în noul proiect pe Patrizia Reggiani, condamnată pentru asasinarea fostului său soţ Maurizio Gucci, care a fost împuşcat de un asasin plătit, la 27 martie 1995, la intrarea firmei sale din Milano.Reggiani, care şi-a susţinut mereu nevinovăţia, a fost condamnată în 1997 la 26 de ani de închisoare dar un tribunal din Milano i-a acordat punerea în libertate în 2017.Maurizio Gucci era nepotul lui Guccio Gucci, fondatorul celebrei case de modă Gucci, pe care a condus-o din 1983 până în 1993.Filmul va avea un scenariu scris de Roberto Bentivegna şi se va baza pe cartea "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" scrisă de Sara Gay Forden.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Anda Badea)