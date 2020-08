La vremuri noi, aceiași politicieni. Parlamentarii care vor primari în orașele de baștină

Implicarea Bisericii Ortodoxe Romane in elaborarea programului educational laic din Romania a fost fatisa in ultimii ani si inregistreaza un nou episod in aceasta perioada.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro