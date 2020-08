Un bărbat din Turda a fugit din spital când a aflat că are COVID-19. Explicațiile sunt halucinante

19:10

Orașul Budești, din județul Călărași, aflat la doar 30 de kilometri de București, este cu totul ieșit din comun. Urbea nu are primar, viceprimar sau fără consilieri locali. Majoritatea străzilor sunt din pietriș, gaze nu are, spital nu are, hotel nu are, industrie nu are, iar blocurile sunt pline de coșurile sobelor pe lemn. Orașul […] The post Orașul fantomă, aflat la 30 de km de Capitală. Nu are primar sau drumuri, dar are taxiul-căruță. FOTO appeared first on Cancan.ro.