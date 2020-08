Gafa de proporții pe care Orban a făcut-o la Timișoara: ”Sunt convins că județul…”

18:30

Pro TV-ul a anunțat începerea celui de-al 11-lea sezon Românii au talent. Emisiunea va fi difuzată în 2021, însă preselecțiile vor avea loc în această toamnă. Potrivit reprezentanților postului, caravana Românii au talent va ajunge în următoarele locații: 8 septembrie – Constanța (Hotel Oxford) 10 septembrie – Galați (Hotel Ibis Styles Dunărea) 12 septembrie – Iași (Hotel Unirea) 16 septembrie – Craiova (Hotel Europeca) 18 septembrie – Timișoara (Hotel Boavista)