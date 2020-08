Legăturile din vârful mafiei din România! Interlopul care l-a împușcat pe fratele Alinei Pană este…

23:30

În ultima vreme mai mulți cercetători din Thailanda au făcut o expediție în mediul rulal, pentru a studia mai multe specii de lilieci în speranța că vor afla de unde a pornit coronavirus. Potrivit Euronews, oamenii de știință au urcat pe o colină din Parcul Național Sai Yok, în provincia vestică a Kanchanaburi, și au […] The post Sunt liliecii responsabili pentru apariția coronavirusului? Iată ce au descoperit cercetătorii thailandezi appeared first on Cancan.ro.