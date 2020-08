GCS: 1.040 amenzi aplicate în ultimele 24 de ore pentru nerespectarea măsurilor, în contextul pandemiei de COVID-19

13:30

Congresul extraordinar al PSD a început, evenimentul de sâmbătă fiind organizat online, cu 39 de centre de vot teritoriale, la care vor participa peste 1.500 de delegaţi. TRANSMISIE VIDEO LIVE AICI UPDATE ORA 13. 08 Olguţa Vasilescu: Am constatat că percepţia despre PSD, după aproape un an de guvernare de dreapta, s-a schimbat Liderul PSD Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat la congresul PSD de sâmbătă că a constatat în teritoriu că "percepţia despre PSD" s-a schimbat după aproape un an de guvernare de dreapta."Suntem cu o lună înaintea alegerilor locale şi am constatat un lucru: percepţia despre PSD, după aproape un an de guvernare de dreapta, s-a schimbat foarte mult. Au reuşit să piardă, în nici un an de zile, 860.000 de locuri de muncă. (...) Datoria publică a crescut la 40%. Noi am reuşit să o scădem până la 35% în câteva luni, ei au crescut-o cu 5 procente şi asta fără să se întâmple lucruri extraordinare pentru români. (...). Fără să aibă măcar un singur proiect al lor, cu semnătura lor, a celor de la PNL", a declarat Olguţa Vasilescu.Fostul ministru al Muncii a amintit că, în perioada guvernării PSD, România a înregistrat o creştere economică între 5 şi 7%, fiind pe primul loc în UE, iar "la ora actuală este la coada clasamentului european"."S-au împrumutat de cinci ori mai mult decât s-a împrumutat guvernarea PSD. Din păcate, nu se vede absolut nimic. (...) Eu am denumit Guvernul Orban "Guvernul o să...". Pentru că din martie tot auzim: o să vină 2.000 de ventilatoare - nu a venit niciunul; o să se dea persoanelor vulnerabile 15 milioane de măşti - nu au dat nici măcar una până în acest moment; o să se relanseze economia - la ora actuală suntem în colaps aşa cum economia Romaniei nu a fost niciodată; o să crească alocaţiile, o să se dubleze alocaţiile - nu s-au dublat, ba dimpotrivă, după legea actuală chiar au scăzut; o să crească pensiile cu 40% - dacă ne uităm pe lege, vedem că e o scădere de 26% a pensiilor. (...) Noi am dublat alocaţiile copiilor anul trecut, ca urmare a unui amendament PNL foarte prost făcut, l-am corectat în Parlament, dar nici prin cap nu ne-a trecut să atacăm legea la CCR. Am mers la Guvern, am căutat soluţii şi am dublat alocaţiile copiilor. Ei de ce nu au făcut acest lucru?', a declarat Olguţa Vasilescu, care s-a arătat "foarte convinsă că PSD va câştiga alegerile, pentru că dreapta guvernează întotdeauna prost". Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO UPDATE ORA 13. 01 Firea: Se vorbeşte că PSD trebuie să se înnoiască; să fim 'cei adevăraţi', care au fost 'dintotdeauna', cu 'anticorpi' Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că dincolo de "înnoirea" PSD despre care se vorbeşte în partid, social-democraţii trebuie să fie "cei adevăraţi", care au fost "dintotdeauna" şi care au avut "anticorpi" şi pentru cei care "le-au stricat renumele"."Se vorbeşte în aceste zile, intens, despre faptul că partidul nostru trebuie să se înnoiască, eventual să fie altul. Vă spun sincer ca om venit mai curând în echipa dumneavoastră, cred, în primul rând, să fim noi, cei adevăraţi, care am fost dintotdeauna şi care am avut anticorpi şi pentru cei care ne-au stricat renumele, dar au fost momente mult peste puterile noastre şi nu ne-am putut implica şi nu am putut avea rezultate din prima clipă. Dar, până la urmă, am ştiut să facem ordine în propria casă. Avem strategii, programe, proiecte, au tot fost de-a lungul anilor echipe, persoane foarte bine pregătite în plan politic, în planul marketingului politic, în plan sociologic. Toate sună foarte bine, toate sunt bune, dar dacă rămânem cu aceste gânduri frumoase şi idei doar pe hârtie, înseamnă că au dreptate românii care spun: e aceeaşi Mărie cu altă pălărie!", a afirmat Gabriela Firea, sâmbătă, la congresul PSD.Ea a opinat că schimbarea unor elemente de formă în partid "nu înseamnă că s-a produs vreo revoluţie"."Dragi colegi, eu vă propun să nu o schimbăm pe Maria, doar să ne mai uităm, din când în când, la ce pălărie poartă, dacă e în regulă, pentru că Maria noastră a fost şi este cea mai harnică, corectă, cea mai omenoasă, cea mai dornică să-i ajute pe ceilalţi. Şi nu avem de ce să ne ferim şi să ne fie ruşine de Maria noastră, că noi am cam făcut-o de râs. Dacă schimbăm numele, sigla, conducerea, poate chiar sediul nu înseamnă că s-a produs vreo revoluţie. Adevărata revoluţie este în fiecare clipă, în fiecare clipă pe care noi o trăim alături de oameni", a mai declarat Gabriela Firea. UPDATE ORA 12. 22 Stănescu: PSD este obligat să câştige alegerile din acest an, miza este salvarea României Secretarul general interimar al PSD, Paul Stănescu, a declarat că social-democraţii sunt obligaţi să câştige alegerile din acest an, miza fiind "salvarea României"."Anul 2019 a fost unul greu pentru PSD. Am analizat ce s-a întâmplat, am înţeles mesajul cetăţenilor, ne-am admis greşelile şi am început o schimbare, zic eu, profundă a partidului nostru. Astăzi vreau să vă spun de ce trebuie să câştigăm în acest an, nu doar să ne propunem să câştigăm. Suntem obligaţi să câştigăm alegerile din acest an. Înfrângerea nu este o opţiune. Avem o singură variantă: victoria, o victorie categorică, o victorie totală, o victorie zdrobitoare împotriva partidului de guvernământ. De ce vă spun că suntem obligaţi să câştigăm? Pentru că miza nu mai este doar partidul nostru. Miza este mult mai mare, miza acestor alegeri este salvarea României", a declarat Paul Stănescu, sâmbătă, la Congresul extraordinar al PSD.El a acuzat apoi modul de a guverna al PNL."PNL a pierdut total controlul pandemiei şi ne îndreptăm cu paşi repezi către falimentul ţării şi către intrarea populaţiei într-o lungă perioadă de austeritate. Dacă PNL continuă să rămână la putere, România este condamnată la prăbuşire. Iar toată lumea ştie că PSD este singurul partid care poate opri dezastrul actualei guvernări. PSD este singurul partid care poate învinge PNL", a declarat Stănescu.El a susţinut că o altă miză mare a alegerilor este "salvarea democraţiei din ţara noastră"."Nu sunt cuvinte mari. De la zi la zi, Guvernul Orban şi Iohannis încearcă, sub pretextul pandemiei, să preia controlul total asupra statului, asupra instituţiilor independente, încearcă să pună pumnul în gură celor care îi critică, să facă dosare penale celor care îndrăznesc să spună altceva decât linia oficială - aşa ameninţă prim-vicepreşedintele PNL, domnul Rareş Bogdan, zis Batistuţă sau Ruj Roz..., să facă dosare penale împotriva celor care îndrăznesc să critice măsurile haotice ale Guvernului privind pandemia.PNL, atacă fără jenă instituţiile fundamentale ale statului de drept, pe motiv că este pandemie. Încalcă fără să clipească drepturi şi libertăţi fundamentale, pe motiv că este coronavirus. Se comportă ca nişte dictatori sovietici, îmbrăcaţi în geci de piele şi încinşi la brâu cu pistoalele Beretta şi, vorbindu-ne cu o aroganţă fără limite, pe motiv că în acest fel controlează răspândirea virusului. Se cred deasupra legii şi deasupra pandemiei. (...) E datoria noastră să oprim dezastrul. Nimeni altcineva nu poate face asta. PSD este singurul partid care poate învinge acest monstru politic, cu cele două capete ale sale, Orban şi Iohannis. PSD este singurul partid care poate salva România de la falimentul garantat de Guvernarea PNL", a spus Stănescu. AGERPRES/ (A,AS - autor: Daniel Florea editor: Karina Olteanu) UPDATE ORA 12. 19 Congresul PSD - Stanişev (PES): La alegerile locale veţi dovedi că sunteţi cel mai puternic partid Preşedintele socialiştilor europeni (PES), Serghei Stanişev, şi-a exprimat, sâmbătă, încrederea că PSD - "cu experienţa", "expertiza" şi "puterea" sa - poate oferi un viitor României şi s-a declarat "încrezător" că la alegerile locale social-democraţii români vor dovedi că sunt "cel mai puternic partid din România". Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO UPDATE ORA 12.09 Congresul PSD - Firea, despre începerea şcolii: Părinţii nu trebuie transformaţi în vinovaţi Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat la congresul PSD de sâmbătă că Guvernul, prin măsurile impuse în vederea începerii şcolii, vrea să-i transforme pe toţi părinţii într-o "grupare de vinovaţi", pentru că vor completa o declaraţie pe proprie răspundere, şi a adăugat că este important ca PSD să rămână aproape de oameni.UPDATE ORA 12.02 Congresul PSD - Ciolacu: Trebuie să fim mândri că am rămas uniţi în faţa lui Iohannis Social-democraţii trebuie să fie mândri că au rămas uniţi în faţa preşedintelui Klaus Iohannis şi a 'unei coaliţii de forţe, care au avut tot timpul un singur obiectiv: dispariţia PSD', a afirmat liderul interimar al formaţiunii, Marcel Ciolacu, sâmbătă, la congres."Sunt de 30 de ani în Partidul Social Democrat şi sunt mândru de asta. De fiecare dată când am fost la guvernare, am luat măsuri economice corecte, care au generat locuri de muncă, creştere economică şi venituri mai mari. (...) Trebuie să fim mândri că, după un an foarte greu, am rămas uniţi şi am rezistat în faţa lui Iohannis şi a unei coaliţii de forţe, care au avut tot timpul un singur obiectiv: dispariţia PSD. Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru că aţi rezistat acestor presiuni uriaşe. Vă mulţumesc că în faţa crizei sanitare aţi ales să nu faceţi politică demagogică, ci să faceţi politica solidarităţii, să aveţi grijă de sănătatea oamenilor", a declarat Ciolacu.Potrivit acestuia, "toate guvernările de dreapta au făcut rău României', dar ultimele 9 luni de guvernare ale PNL 'le-au întrecut pe toate'."În mai puţin de un an, din nou, austeritatea şi nesiguranţa zilei de mâine au reapărut. Acest Guvern a îndatorat ţara pe trei generaţii. PNL şi Iohannis se împrumută cu 1.000 de euro pe secundă. Dar la români sau la firmele româneşti n-a ajuns un leu. Raportul Curţii de Conturi şi anchetele DNA sunt dovada certă a jafului generalizat al PNL. Asta au făcut în pandemie. Până aici! Un guvern care fură şi distruge economia trebuie să plece! Un guvern care apără interlopii şi pedofilii trebuie să plece! Un guvern care încalcă legile ţării şi nu creşte alocaţii, salarii şi pensii trebuie să plece!", a susţinut liderul PSD. UPDATE ORA 11.34 Ciolacu: PSD s-a bazat de-a lungul timpului pe tătuci; vremea tătucilor a trecut PSD s-a bazat de-a lungul timpului pe 'tătuci' iar 'vremea tătucilor a trecut', a declarat liderul interimar al social-democraţilor, Marcel Ciolacu, sâmbătă, la congresul formaţiunii."Potenţialul PSD vine de la oamenii buni pe care îi avem. Suntem partidul primarilor: avem în jur de 1.700 de primari, peste jumătate din primarii din România, care sunt aproape de oameni. Eu cred în victoria noastră în alegerile care urmează. Vă spun şi vouă să credeţi: avem cei mai buni oameni, avem cea mai mare experienţă, avem cei mai eficienţi primari şi preşedinţii de consilii judeţene. Avem prima şansă! Depinde numai şi numai de noi. (...) Avem oameni extraordinari, bine pregătiţi, profesionişti, care şi-au demonstrat competenţa fiecare în domeniul său, dar care nu au fost lăsaţi să vină în faţă. PSD s-a bazat de-a lungul timpului pe tătuci. Şi, în mod evident, acest lucru nu a făcut bine partidului, şi nici României. Vremea tătucilor a apus", a afirmat Ciolacu la congresul extraordinar al PSD de la Palatul Parlamentului.El a precizat că este un om de echipă şi a propus viitoarea echipă de conducere a noului PSD."Eu sunt un om de echipă. Eu vreau un PSD condus de o echipă şi, de aceea, am adus în prima linie cei mai buni oameni, oameni care şi-au dovedit competenţa atât în organizaţiile lor, cât şi în comunităţile lor. Oameni care se bucură de încrederea românilor: Gabriela Firea, Sorin Grindeanu, Paul Stănescu, Mihai Tudose, Olguţa Vasilescu, Gabriel Zetea, Radu Moldovan, Daniel Băluţă, Vasile Dîncu, Doina Fedorovici, Victor Negrescu, Decebal Făgădău, Ionuţ Pucheanu, Dragoş Benea, Claudiu Manda, Titus Corlăţean, Laurenţiu Nistor. Aceasta este echipa de conducere a noului PSD. Aceasta este construcţia nouă şi proiectul politic la care astăzi vă invit să fiţi parte", a spus liderul social-democraţilor. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO UPDATE ORA 11. 31 Modificări în statutul PSD: Preşedintele Consiliului Naţional - ales de congres Preşedintele Consiliului Naţional al PSD va fi ales de congres, prevede una dintre modificările aduse statutului PSD şi votate, sâmbătă, de delegaţii social-democraţi."Preşedintele Consiliului Naţional al PSD este ales de congres, în componenţa echipei de conducere propusă în cadrul unei moţiuni", potrivit modificării, şi coordonează activitatea Consiliului Naţional şi prezidează şedinţele CN, coordonează activitatea departamentelor, forumurilor, ligilor, asociaţiilor constituite în cadrul partidului la nivel naţional. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO UPDATE ORA 11.21 Ciolacu: Reconstrucţia PSD a început; toleranţă zero faţă de corupţie şi abuzuri Reconstrucţia PSD a început, iar astăzi se decide viitorul social-democraţiei din România, a declarat, sâmbătă, la congresul extraordinar al formaţiunii, liderul interimar, Marcel Ciolacu."România are nevoie de o stângă puternică. (...) Astăzi, doar PSD reprezintă stânga românească şi valorile sale. Vrem să rămânem un partid conservator, care se uită mai degrabă în spate, în trecut, sau vrem să ne transformăm într-un partid modern, care se uită în viitor spre progres? Societatea românească s-a schimbat. La fel, şi aşteptările românilor. Vrem să ascultăm dorinţele oamenilor şi nevoile lor de astăzi sau vrem să rămânem prizonierii vechilor metode de a face politică? PSD va continua să-i apere pe bunicii noştri, pe cei vulnerabili, pe mame şi pe copii, pe tinerii care sunt la început de drum. Dar trebuie să privim şi mai departe. Să fim aproape de toţi românii din clasa de mijloc!", a afirmat Ciolacu la congresul PSD.El a adăugat că au existat cazuri în care "munca" social-democraţilor a fost "irosită" de cei care au crezut că pot folosi PSD "ca pe o cheie la uşile justiţiei"."Sunteţi mulţi care aţi muncit enorm în partid. Aţi avut, la fel ca şi mine, rezultate bune. Aţi construit, la fel ca şi mine, organizaţii puternice. Dar au fost cazuri când munca noastră a fost irosită de cei care au crezut că pot folosi PSD ca pe o cheie la uşile justiţiei. Nu ei sunt PSD! Ei aparţin trecutului. Astăzi, trebuie să ne rupem de acest trecut!", a adăugat liderul social-democrat.El a subliniat că "justiţia trebuie făcută în sala de judecată, nu la partid, nu la televizor, nu în palatele Administraţiei prezidenţiale"."Reforma justiţiei trebuie făcută de către profesionişti, de magistraţi, de CSM, de asociaţiile profesionale. O spun cu toată răspunderea, conştient că poate pierd voturile unora care văd lucrurile altfel. În mandatul meu, PSD va rămâne strict pe agenda românilor, iar justiţia acolo unde îi este locul - în sala de judecată. Astăzi, suntem hotărâţi să lăsăm greşelile trecutului în spate, acolo unde le este locul. Astăzi, decidem viitorul social-democraţiei din România! Reconstrucţia PSD a început. Viitorul PSD este legat de apărarea valorilor în care credem: solidaritate, echitate şi şanse egale pentru toţi. Viitorul PSD înseamnă criterii de performanţă pentru cei care ocupă funcţii publice", a arătat Ciolacu.El a făcut referire şi la modernizarea partidului, la dezvoltarea colaborării cu familia social-democrată din Europa, a cerut toleranţă zero, pentru viitorul PSD, faţă de corupţie şi abuzuri şi a subliniat că este nevoie de promovarea oamenilor integri, competenţi."Viitorul PSD înseamnă o strânsă colaborare cu familia social-democrată europeană. (...) Aceasta este calea noului PSD, calea unui partid de stânga modern european, cu privire spre viitor şi atent la nevoile cetăţenilor!", a concluzionat liderul interimar al PSD. UPDATE ORA 11.00 Congresul extraordinar al PSD: Au fost adoptate modificările şi completările la statut; CExN devine Consiliul Politic Naţional Congresul extraordinar al PSD a adoptat, sâmbătă, modificările şi completările la statut. Potrivit anunţului făcut de senatorul Robert Cazanciuc, s-au înregistrat 1.376 de voturi "pentru", 42 "împotrivă" şi o abţinere. ORA 10.07 Congresul extraordinar al PSD a început, evenimentul de sâmbătă fiind organizat online, cu 39 de centre de vot teritoriale, la care vor participa peste 1.500 de delegaţi.Votul va fi secret, cu buletine, procesele verbale urmând a fi transmise la centru. Centrele teritoriale, dintre care unul la Palatul Parlamentului, vor fi dotate cu aparatură audio-video pentru transmiterea live a congresului, iar toţi participanţii vor avea acces pe ecrane la imaginile din celelalte centre.La conducerea PSD candidează actualul lider interimar al partidului, Marcel Ciolacu, şi senatorul Eugen Teodorovici - singurul parlamentar social-democrat care n-a semnat moţiunea de cenzură împotriva Guvernului.La Congres, delegaţii PSD vor supune la vot dacă preşedintele Consiliului Naţional al PSD ar putea fi ales direct de congres.Vasile Dîncu va candida la funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional.Vineri, Tribunalul Bucureşti a respins ca inadmisibilă cererea lui Eugen Teodorovici de a amâna lucrările congresului extraordinar al PSD, acesta precizând că "acţiunea civilă merge mai departe". 