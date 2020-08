Bianca Drăgușanu face senzație la Monte Carlo. Ținuta ei de seară a atras toate privirile curioșilor. FOTO

23:40

La scurt timp după moartea fulgerătoare a celebrului afacerist Constantin Dinescu, cunoscut drept "Baronul luxului", CANCAN.RO a descoperit-o pe "fiica secretă" a milionarului. Vă prezentăm, în exclusivitate, mărturisirile sale uluitoare. Prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro, am intrat în posesia unor detalii de-a dreptul uimitoare despre trecutul regretatului afacerist Constantin Dinescu. La nici două săptămâni de […]