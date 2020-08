Viorel Lis, probleme grave de sănătate. Oana este extrem de îngrijorată și se teme că…

11:40

Coreea de Sud, țara care era luată drept exemplu pozitiv în ceea ce privește gestionarea crizei provocată de COVID-19, are probleme grave. Numărul de cazuri a explodat din nou. Începând de duminică, autoritățile sud coreene vor imoune restricții noi, care sunt deja aplicate deja în regiunea Seul. Oficilii sunt îngrijorați de numărul mare de infectări […]