Nelu Tătaru, noi declarații despre redeschiderea restaurantelor în România: „Într-un context de respectare a unor reguli…”

12:50

Iată principalele evenimente din lumea sportului petrecute în ziua de 22 august de-a lungul istoriei: – în 1930, s-a născut portarul brazilian Gilmar, dublu campion mondial în 1958 și 1962 – în 1951, Harlem Globetrotters dispută un meci demonstrativ pe Olympiastadion din Berlin în fața a 75 052 spectatori – în 1954, pilotul argentinian Juan […] The post Ce s-a întâmplat în sport pe 22 august appeared first on Cancan.ro.