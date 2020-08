Cum arată Oana Roman în costum de baie! Vedeta a slăbit miraculos

13:20

Începând cu 1 septembrie, punctul de pensie va crește de la pensie de la 1.265 lei la 1.442 lei, anunță Casa Națională de Pensii Publice. Mai mult, potrivit sursei citate, și cuantumul indemnizației de însoțitor va crește, de la aceeași dată. Majorările anunțate de CNPP de la 1 septembrie 2020: 1. Potrivit art. 86 alin. […]