SEPSI - CRAIOVA 0-1. VIDEO + FOTO Covăsnenii acuză arbitrajul brigăzii lui Radu Petrescu: penalty neacordat și poziție în afara jocului la golul marcat de Koljic

21:00

Portarul Craiovei, Mirko Pigliacelli, 27 de ani, a vorbit despre victoria cu Sepsi, 1-0, gol Koljic, comentând în stilul caracteristic determinarea oltenilor.„A fost un meci foarte frumos, un meci greu pentru noi. A fost și căldură mare. Dar, sincer, am arătat că suntem echipă tare, că avem c***e. Ne-am antrenat foarte bine și mergem mai departe.Am fost aproape de istorie sezonul trecut, dar am început din nou, am început tare. ...