De ce Serena Williams nu stă în hotel cu celelalte jucătoare la US Open » Driblează protocolul împotriva coronavirusului, la fel ca Djokovic

Serena Williams (38 de ani, 9 WTA) va avea parte de condiții speciale la US Open. Turneul de la US Open e programat la New York între 31 august și 13 septembriePentru a reduce riscul îmbolnăvirii cu Covid-19, organizatorii de la US Open au decis să cazeze toți jucătorii în hoteluri controlate minuțios, pe modelul în care se încheie sezonul din NBA. Serena a primit însă o derogare și va sta într-o locuință separată, sub stricta supraveghere a oficialilor. ...

