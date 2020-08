Andreea Bălan, apel emoționant pentru salvarea unei fetițe care se luptă cu o boală rară: “Alessia are nevoie de noi”

14:20

Obligativitatea purtării măștii de protecție în mijloacele de transport în comun a provocat scandal într-un autobuz din Constanța. Tot incidentul a fost filmat. Potrivit Replica Online, o persoană nu avea sau nu dorea să poarte masca, lucru care a stârnit mânia unei femei care ar fi vrut ca acesta să coboare imediat. Citește și: OMS […]