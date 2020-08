Bianca Drăgușanu, însărcinată?! Cum a fost surprinsă fosta prezentatoare de la Kanal D alături de Alex Bodi

14:50

Era celebră în urmă cu 15 ani, când avea Europa la picioare! Gimnasta din Olanda își începea cariera devreme, iar în 2002 cucerea nu mai puțin de cinci medalii de ur la campionatul European. Acum, este muritoare de foame. A ajuns pe stradă, după ce a produs chiar filmulețe pentru adulți. CITEȘTE ȘI: LA PROBA SPORTIVĂ, […] The post Drama unei gimnaste: 5 medalii de aur la Europene, dar a ajuns om al străzii! A făcut și filme pentru adulți appeared first on Cancan.ro.