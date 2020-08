Top 30 sexy-vedete în genunchi la plajă. Pe ce locuri se clasează Emily Burghelea, Florentina Raiciu, Delia și Andreea Bănică

16:00

Jador a fost luat pe sus de George Pian, vărul liderului Emi Pian, ucis acum două săptămâni, după ce artistul ajunsese numărul unu pe Youtube. Acum, a fost rândul lui nea Mărin să se ia de Jador. Doar că a folosit doar ironia. CITEȘTE ȘI: PLANUL DIABOLIC AL INTERLOPILOR PENTRU A-L UMILI PE JADOR: ”VOR SĂ-L […] The post Pus la zid de vărul lui Pian, Jador a fost luat la mișto de nea Mărin: ”De la ceaun ai plecat, la ceaun ai ajuns!” appeared first on Cancan.ro.