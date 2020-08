Steven Gerrard îl compară pe Ianis Hagi cu „pâinea feliată”!

16:10

Tudor Ciuhodaru, medic la Iași, spune că persoanele care consumă băuturi direct din dozele de aluminiu (bere, suc), riscă să se îmbolnăvească de leptospiroză, o boală cu potențial letal. Motivul, spune specialistul pe pagina sa de Facebook, este acela că, adesea, respectivele doze de aluminiu sunt depozitate în condiții improprii, putând fi, astfel, contaminate de […]