Avertisment OMS. Tinerii reprezintă factorul principal în răspândirea coronavirusului

23:40

CANCAN.RO vă prezintă un nou top de senzație, 30 sexy-vedete în genunchi la plajă. Sunt multe nume sonore, printre care Delia, Florentina Raiciu, Andreea Bănică ori Emily Burghelea, iar galeria foto pe care o puteți admira în exclusivitate este dovada clară că niciuna dintre cele 30 de competitoare nu merita să lipsească. Atenție, imagini interzise […] The post Top 30 sexy-vedete în genunchi la plajă. Pe ce locuri se clasează Emily Burghelea, Florentina Raiciu, Delia și Andreea Bănică appeared first on Cancan.ro.