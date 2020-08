Unul dintre cele mai mari secrete ale Andreei Esca. Cum o porecliseră colegii de liceu pe jurnalistă

09:20

Antonia i-a înnebunit, încă o dată, pe fani printr-o postare fierbinte pe Instagram! Ba chiar unul dintre cei care o urmăresc atent pe artistă nu a mai rezistat și i-a făcut propunerea: ”Vii în privat frumusețe? 5 minute, te rog”. CITEȘTE ȘI: ALEXIA ERAM, JIGNIRE SUBTILĂ PENTRU ANTONIA? CE A FĂCUT FIICA ANDREEI ESCA Pozele pe […] The post Propunere indecentă pentru Antonia: ”Cinci minute, te rog!” appeared first on Cancan.ro.