Anisie - mesaj către elevii care susţin de luni Bacalaureatul: Credeţi întotdeauna în voi şi veţi reuşi

Premierul Ludovic Orban a declarat, duminică, la Târgu Jiu, că orice discuţie legată de nivelul redevenţelor sau de alte taxe trebuie să fie "raţională" şi să ţină cont de conjunctura economică şi de interesele României.Şeful Executivului a arătat că România are un sistem de taxare "uşor peste media taxărilor din alte ţări europene", iar autorităţile trebuie să găsească un echilibru, punctând că nevoia principală a ţării este aceea de dezvoltare economică."Noi nu putem fixa redevenţe fără să ţinem cont de tot ceea ce înseamnă piaţa mondială, să ţinem cont de legislaţia europeană, de tipul de taxare practicat de celelalte ţări. Acest slogan cu creşterea redevenţelor pentru a creşte veniturile riscă să creeze efecte contrare, pentru că orice investitor, orice companie care este implicată în procesul de exploatare a resurselor naturale, în momentul în care ia decizia să susţină investiţii, ţine cont şi de sistemul de taxare care există în România, iar ce pot să vă spun comparativ cu sistemele de taxare din alte ţări - România nu are paradis fiscal, ci dimpotrivă, avem un sistem de taxare chiar uşor peste media taxărilor din alte ţări europene. Noi trebuie să găsim un echilibru între nevoile efective pe care le are România de dezvoltare - cel mai important lucru pentru România este să ne dezvoltăm economic. (...) Ca atare, orice discuţie legată de nivelul redevenţelor sau de alte taxe trebuie să fie raţională şi dictată de conjunctura economică şi de interesele pe care le are România", a precizat Ludovic Orban. Premierul a participat, duminică, la inaugurarea Staţiei Turbocompresoare Bibeşti, obiectiv de investiţii realizat de Transgaz, inclus în proiectul BRUA, Faza 1.În acest context, Ludovic Orban a reiterat obiectivul Guvernului de a extinde magistralele de gaze din România şi de a înfiinţa reţele de distribuţie în cât mai multe localităţi, reamintind şi despre apelul de proiecte pentru extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale."Am vorbit cu dl ministru Boloş şi am avut discuţii la nivelul Comisiei Europene pentru a majora suma alocată iniţial, şi anume 234 de milioane de euro, în cazul în care vor fi foarte multe proiecte care vor avea nevoie de finanţare. De asemenea, în exerciţiul 2021 - 2027 vom aloca încă 800 de milioane euro în cadrul exerciţiului financiar multianual cu acelaşi scop, de a extinde reţelele", a susţinut premierul.