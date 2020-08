Despărțire-șoc la Puterea Dragostei! Andreea Pirui și Marius și-au spus adio la puțin timp după ce bărbatul a cerut-o de soție

10:50

Renata, fosta iubită a lui Leo din Strehaia și actuală fiica vitregă, iubește din nou cu foc. Focoasa brunetă s-a fotografiat în brațele unui bărbat misterios și a pus imediat poza pe Instagram. Imaginea, în care Renata stă practic cățărată pe noua sa cucerire, a primit peste 1000 de aprecieri în doar câteva ore, lucru […]