Ludovic Orban vrea să rezilieze contractul cu firma care realizează măștile de protecție. Care este motivul

11:30

Unul dintre cei mai talentați jurnaliști români, Mihnea Petru-Pârvu, de la Evenimentul Zilei, a trecut în neființă. Tristul anunț a fost făcut de redactorul șef al ziarului, Dan Andronic. Vestea proastă a venit alături de un elogiu adus celui considerat unul din cei mai buni autori de reportaje și anchete din presa românească. Citește și: […] The post Doliu imens în presă. A murit Mihnea Petru-Pârvu, unul dintre cei mai talentați jurnaliști din România. Avea doar 51 de ani appeared first on Cancan.ro.