Donald Trump a decretat stare de dezastru major în California după incendiile devastatoare

16:10

Simona Halep, 28 de ani, a postat pe contul său de instagram o fotografie cu noul ei look. Numărul 2 mondial din tenisul feminin profesionist s-a afișat cu șuvițe blonde și cu bucle, alături de hairstylista Laura Elena, cea care a realizat schimbarea, informează GSP.ro. View this post on Instagram Multumesc @lauraelenahairartist . ?? A […]