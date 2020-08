Traian Băsescu, despre începerea școlilor: „Vom avea o transmitere a bolii de nedescris” Fostul președinte condamnă Guvernul Orban

12:30

Pe „Estadio da Luz" din Lisabona este programată în această seară de la ora 22:00 finala Champions League. Ultimul act se va disputa între PSG și Bayern Munchen. Dacă pentru parizieni aceasta este prima finală din istoria clubului în Liga Campionilor în schimb de partea cealaltă bavarezii se află la cea de-a 11-a finală.