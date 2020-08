O treime din bolnavii de COVID-19 mint în legătură cu simptomele lor

21:20

Aproape 10.000 de restaurante și-au amenajat locuri în aer liber în New York. Se luptă să rămână în viață până când clienții vor avea voie să ia masa în interior, relatează The New York Times. Restaurantele au fost devastate din cauza restricțiilor impuse de autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19, iar mutarea în aer liber a […]