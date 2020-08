O femeie din Constanța se zbate între viață și moarte după ce s-a stropit cu spirt și și-a dat foc. Și soțul ei a fost rănit

12:50

Un adolescent de doar 15 ani s-a înecat, sâmbătă după-amiază, în lacul Istria din județul Constanța în ciuda răspusului prompt al salvatorilor. E a fost scos din apă de scafandri, iar cadrele medicale au făcut manevre de resuscitare, fără a reuşI să-l salveze. La operaţiune a participat şi elicopterul SMURD, scrie News.ro.