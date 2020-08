Prezentatoarea de la „Puterea dragostei” a “detonat” plaja milionarilor. A apărut singură, în cel mai șic costum de baie, cu mărgele și…

13:40

Administrația Națională de Mateorologie a emis o avertizare de instabilitate atmosferică temporar accentuate. Fenomenul vizează toată țara. Intervalul de valabilitate este cuprins între 23.08.2020 Ora 13:00 – 26.08.2020 Ora 06:00. CITEȘTE ȘI: CORONAVIRUS ROMÂNIA, 23 AUGUST. 3.272 DE OAMENI AU MURIT DE LA ÎNCEPUTUL PANDEMIEI. CE S-A ÎNTÂMPLAT ASTĂZI Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, […] The post Avertizare de la ANM: Este vizată toată țara + Prognoza pentru București appeared first on Cancan.ro.