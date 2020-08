Belarus: OSCE reiterează propunerea de mediere a crizei

19:40

FC Hermannstadt, grupare din Liga I de fotbal, a anunţat duminică reînfiinţarea echipei secunde a clubului, pe care a înscris-o în Liga a III-a."Proiectul nostru creşte de la an la an prin profesionalism şi prin fapte constructive. Ca dovadă, am decis să reînfiinţăm în acest sezon echipa a doua a AFC Hermannstadt, pe care am înscris-o în Liga a III-a. Măsura vine din dorinţa de a promova tot ce poate oferi mai bun Sibiul pe plan fotbalistic. De aceea, FCH 2 va fi formată în proporţie de 90% din cei mai talentaţi tineri fotbalişti sibieni. În acest sens AFC Hermannstadt a parafat un parteneriat cu ASFC Interstar Sibiu şi Viitorul Şelimbăr", a indicat clubul pe pagina sa de Facebook.Antrenorul principal al echipei secunde va fi Dorin Zotincă, un tehnician cu licenţa PRO şi o figură emblematică în istoria fotbalului sibian. Acesta va fi susţinut pe banca tehnică de Jan Gavrilă.Reînfiinţarea echipei a doua şi înscrierea ei în Liga a III-a înseamnă primul pas spre Academia AFC Hermannstadt pentru copii şi juniori, un proiect ce va fi lansat anul viitor.Acţiunea este realizată în parteneriat cu Primăria Sibiu, a menţionat clubul.AGERPRES (AS/editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) FC Hermannstadt/facebook Citiţi şi: * Fotbal: FC Hermannstadt va aborda fiecare meci la victorie, spune antrenorul Ruben Albes