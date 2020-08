BREAKING NEWS! Bayern a câștigat Liga Campionilor, după victoria cu PSG, scor 1-0!

14:30

Tragedie în sânul unei familii care ducea o viață așa cum și-o dorise! Fata de 19 ani s-a sinucis. Și-a pus ștreangul de gât a spus adio vieții. Totul a plecat de la pandemia de coronavirus, care a izolat-o și i-a făcut praf psihicul. De aceea a recurs la sinucidere. CITEȘTE ȘI: MĂRTURIILE CUTREMURĂTOARE ALE UNEIA […]