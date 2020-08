PSG - BAYERN 0-1. FOTO Moment istoric pentru Bayern: cum a arătat decernarea trofeului în fața unui stadion gol

01:00

Bayern Munchen a învins-o pe PSG, scor 1-0, și a câștigat trofeul Ligii Campionilor. Jucătorii bavarezi au savurat din plin victoria.„Câștigarea acestui trofeu e cel mai bun lucru care putea să ni se întâmple. Am muncit incredibil de mult, iar în final am primit răsplata, am devenit cea mai bună echipă din Europa. PSG a venit aici cu aceeași dorință pe care am avut-o și noi. Știam că nu va fi ușor, dar am reușit. ...