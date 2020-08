Brazilia: Preşedintele Bolsonaro ameninţă cu bătaia un jurnalist după o întrebare legată de soţia sa

01:40

Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului), Camelia Gal (400 m) şi Rareş Toader (aruncarea greutăţii) au reuşit cele mai bune performanţe la a 65-a ediţie a Campionatelor Internaţionale de Atletism ale României ''Iolanda Balaş Soter'', desfăşurată sâmbătă şi duminică pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, potrivit site-ului FRA.Prima în clasamentul pe puncte şi câştigătoarea marelui premiu a fost Bianca Ghelber (SCM Bacău/CSA Steaua Bucureşti), cu 1.127 puncte, după ce s-a impus în proba de aruncare a ciocanului cu o performanţă de 72,09 m. Pe locul al doilea la general s-a clasat Camelia Gal (CSU Cluj-Napoca), cu 1.126 puncte, după ce a fost înregistrată la 400 m plat în 52 sec 01/100. Al treilea a fost Rareş Toader (CSM Ploieşti), câştigătorul probei de aruncare a greutăţii, cu 19,71 m, care a totalizat 1.103 puncte.Podiumul general la feminin a fost completat de Florentina Iuşco (LPS Cetate Deva), cu 1.092 puncte (lungime - 6,43 m), iar la feminin, de Florin Vişan (CS Dinamo), cu 1.055 puncte (triplusalt - 15,07 m), şi de Alexandru Novac (CSM Bucureşti), cu 1.047 puncte (suliţă - 76,13 m).Cristiana Daniela Bălan (CS Athletics Timişoara) a câştigat proba de 800 m, cu cu timpul de 2 min 07 sec 44/100, adjudecându-şi şi trofeul Memorialul ''Maria Cioncan''.Mihai Donisan (CS Dinamo) s-a impus clar în proba de săritură în înălţime, cu 2,10 m, primind din partea lui Doru Soter, fiul regretaţilor Iolanda Balaş Soter şi Ioan Soter, trofeul Memorial ''Ioan Soter''.La doar 18 ani, Andreea Iuliana Lungu (CSS C. Istrati Câmpina) a obţinut victoria în proba de aruncare a discului, cu 45,79 metri, primind şi trofeul Memorial ''Lia Manoliu'', oferit de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.Florentina Iuşco (LPS Cetate Deva), singura atletă calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo care a concurat în acest weekend pe Cluj Arena, s-a impus la săritura în lungime cu 6,43 m, după ce sâmbătă câştigase şi la triplusalt.''Sunt fericită că am câştigat, dar nu sunt mulţumită de rezultatul obţinut. În ultimele două săptămâni nu am reuşit să mă pregătesc aşa cum am dorit, dar aceasta nu este o scuză. Urmează Naţionalele şi Campionatele Balcanice, iar eu sper ca la următoarele concursuri să sar mai bine'', a declarat Florentina Iuşco pentru FRA.Rezultatele de duminică:MASCULINsăritura cu prăjina1. Andrei Răzvan Deliu (SCM Deva) 4,80 m2. Dacian Costea (LPS Tg. Mureş) 4,30 m3. Robert Mihai Tabacu (CSM Oneşti) 4,30 msăritura în înălţime1. Mihai Donisan (CS Dinamo) 2,10 m2. Valentin Alexandru Androne (CSŞ 6 Bucureşti) 2,00 m3. Claudiu Alexandru Haşegan (CSU Oradea/CSM Oradea) 1,95 m400 m garduri1. Sorin Florin Ionescu (CSM Oneşti) 56.982. Cristian Florin Nica (CSM Ploieşti/CSM Bucureşti) 60.873. David Iustin Năstase (CS Farul) 61.93800 m1. Nicolae Marian Coman (CSU Arad/CSM Craiova) 1:50.772. Cristian Gabriel Voicu (Col. Naţional Vâlcea) 1:51.313. Antonio Cuturean (CSO Voluntari) 1:52.75200 m1. Alin Ionuţ Anton (CSM Oneşti) 21.422. Robert Parge (CSU Cluj-Napoca) 21.653. Marius Gabriel Ţone (CSM Oneşti) 21.80săritura în lungime1. Gabriel Bitan (CSM Oneşti) 7,68 m2. Vlad Florian Bădescu (CS Farul) 6,59 m3. Andrei Poci (LPS Baia Mare) 6,44 mFEMININsăritura în lungime1. Florentina Iuşco (LPS Cetate Deva) 6,43 m2. Diana Ana Maria Ion (CSM Oneşti) 6,07 m3. Ioana Manoliu (CS Farul) 5,86 maruncarea discului1. Andreea Iuliana Lungu (CSŞ C. Istrati Câmpina) 45,79 m2. Elena Mihaela Asmarandei (SCM Bacău) 45,55 m3. Alexandra Baltazar-Hall (CS Dinamo) 41,43 m400 m garduri1. Sanda Belgyan (CSU Cluj-Napoca) 58.892. Iulia Nicoleta Banaga (CSM Oneşti) 59.323. Tania Borisov (LPS Constanţa/CS Farul) 66.31800 m1. Cristina Daniela Bălan (CS Athletics Timişoara) 2:07.442. Angela Veronica Olenici (CSM Oneşti) 2:08.503. Roxana Elisabeta Bîrcă (CSA Steaua) 2:09.03aruncarea suliţei1. Ioana Valentina Plăvan (SCM Gloria Buzău) 50,82 m2. Eliza Raluca Oana (CSM Bucureşti) 47,29 m3. Denisa-Elena Mihalcea (LPS Cluj-Napoca) 44,88 m200 m1. Camelia Florina Gal (CSU Cluj-Napoca) 23.742. Marina Andreea Baboi (SCM Gloria Buzău) 24.023. Andrea Miklos (CSM Bucureşti) 24.50AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.fra.ro