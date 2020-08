Laurette a incendiat litoralul! A urcat pe scară, la salvamar, și toată plaja a amuțit

15:50

Vulpița și Viorel au fost scoși la plimbare prin Capitală de realizatorii emisiunii Acces Direct, de pe Antena 1, dar cu un anumit itinerar. Greu s-au descurcat cei doi, unii oameni de pe stradă întorcându-le spatele. Au ajuns la destinație, în cele din urmă, dar Vulpița a cedat și a izbucnit în plâns, la un […] The post Vulpița e disperată! Vin vremuri grele pentru ea: ”Ce am pățit la…” Asta nu-i nimic appeared first on Cancan.ro.