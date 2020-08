Cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter, luni dimineaţa. Al 22-lea seism de la începutul lunii august

07:10

Medicul citat de președintele Trump continuă să trateze, la clinica sa din statul New York, oamenii cu hidroxiclorochină, despre care susține că dă rezultate dacă e introdusă foarte repede. E pariul unui om care nu mai are nimic de pierdut, pentru că doctorul de familie de 46 de ani are cancer metastazat și acceptă că […]