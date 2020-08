Ce jignitor! Cum era strigată Irina Rimes în copilărie. Cântăreața a crescut la țară, în Moldova

17:20

Reprezentantul României la OMS, Alexandru Rafila, face anunțuri îngrijorătoare în ceea ce privește pandemia de coronavirus. Începerea anului școlar ar putea aduce o mare creștere a numărului de cazuri COVID-19. „Cu siguranţă. Nu cred că a existat vreo ţară în care reîntoarcerea copiilor la şcoală să nu fie însoţită şi de o creştere. Dar acum […]