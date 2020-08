Orban, referitor la moţiunea de cenzură: Vom discuta individual cu toţi parlamentarii; cu PSD nu avem ce discuta

13:20

Lungmetrajul "Mangrove", regizat de cineastul britanic Steve McQueen, premiat cu BAFTA şi Oscar, va deschide cea de-a 64-a ediţie a BFI (British Film Institute) London Film Festival, informează luni revista Variety.Cu un scenariu scris de Steve McQueen şi Alastair Siddons, "Mangrove" este unul dintre cele cinci filme care alcătuiesc antologia "Small Axe". Având o acţiune plasată între sfârşitul anilor 1960 şi începutul anilor 1980, fiecare film din această serie prezintă o poveste diferită despre comunitatea londoneză compusă din imigranţi veniţi din Indiile de Vest. Celelalte pelicule din antologia "Small Axe" sunt "Lovers Rock", "Education", "Alex Wheatle" şi "Red, White and Blue". Marcând 50 de ani de la evenimentele descrise în film, "Mangrove" spune povestea adevărată a Mangrove 9, un grup de activişti de culoare care s-au înfruntat cu poliţiştii din Londra în timpul unui marş de protest din 1970, şi a procesului lor intens mediatizat.Din distribuţia filmului fac parte actori precum Letitia Wright, Shaun Parkes, Malachi Kirby, Rochenda Sandall, Jack Lowden, Sam Spruell, Gershwyn Eustache Jr., Nathaniel Martello-White, Richie Campbell, Jumayn Hunter şi Gary Beadle.Acest lungmetraj, care poartă eticheta selecţiei oficiale de la Cannes 2020, va fi proiectat la Festivalul de Film de la New York înainte de premiera sa europeană de pe 7 octombrie, când va fi difuzat în cinematografe din Marea Britanie. Producţia va fi difuzată apoi şi pe BBC One şi Amazon Prime Video în toamna acestui an. Accesul la proiecţii este gratuit, însă spectatorii vor trebui să îşi facă rezervări în sistem de pre-comandă.BFI London Film Festival a optat în acest an pentru un model hibrid, ce combină proiecţiile fizice cu difuzările online. Festivalul va include 55 de premiere în format virtual şi 12 difuzări în avanpremieră ale unor filme care vor intra apoi în circuitul cinematografic din Marea Britanie.Un alt film al regizorului Steve McQueen, "Widows", a deschis cea de-a 62-a ediţie a BFI London Film Festival, organizată în 2018.BFI London Film Festival, organizat în parteneriat cu American Express, va avea loc în acest an în perioada 7-18 octombrie.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)