Italia comemorează 4 ani de la seismul devastator de la Amatrice, cu lucrările de reconstrucţie în stagnare

Italia comemorează luni 4 ani de la seismul devastator de la Amatrice, care a lăsat în urmă aproape 300 de morţi, astăzi lucrările de reconstrucţie fiind în cea mai mare parte nefinalizate în pofida promisiunilor, după cum recunosc chiar autorităţile, notează AFP.La 24 august 2016, la ora 03.36, un violent cutremur a lovit mica localitate Amatrice şi mai multe comune învecinate din regiunea muntoasă Marche din centrul ţării, surprinzându-i pe locuitori în timp ce dormeau.Patru ani mai târziu, sunt prevăzute să aibă loc mai multe comemorări, cu prezenţa inclusiv a premierului Giuseppe Conte, însă acestea vor fi limitate din cauza epidemiei de coronavirus.Clopotele au răsunat luni dimineaţă la Amatrice exact la ora la care a avut loc seismul, după care au fost citite numele victimelor moarte sub dărâmături, a relatat presa italiană.Pentru comemorarea 'acestei nopţi dramatice', care a lăsat şi 'peste 40.000 de sinistraţi', preşedintele italian Sergio Mattarella şi-a exprimat într-un comunicat 'solidaritatea către toate victimele şi familiile lor'. Foto: (c) QUIRINALE PRESS OFFICE HANDOUT/EPA'Munca de reconstrucţie a localităţilor distruse nu este terminată şi continuă cu dificultăţi mai ales de ordin birocratic', a regretat Mattarella, care a chemat statul 'să facă dovadă, la toate nivelurile, de determinare şi de eficacitate'.Potrivit unui raport oficial dezvăluit de cotidianul La Repubblica, mai puţin de 8% din şantierele publice au fost finalizate în ultimii 4 ani, iar majoritatea lucrărilor 'sunt încă departe să fie terminate sau nici măcar nu au fost începute'.'Până astăzi, au fost realizate numai 186 de intervenţii publice din cele 2.347 prevăzute, adică un nimic de 7,92%', în vreme ce şantierele private avansează mult mai rapid, a explicat cotidianul.'Şcolile, de exemplu: din 250 vizate, la 75 nu au început încă şi la 144 sunt în curs de planificare. În total, doar 17 lucrări au fost livrate şi numai şase sunt în curs de realizare. Fără a mai vorbi de cazărmi, zero din 35, de clădiri administrative, zero din 126, de spitale, zero din 9', mai scrie La Repubblica.'Cifra cea mai impresionantă este cea a construcţiilor de locuinţe, unde au fost realizate doar şapte intervenţii din 311', completează publicaţia.În cele 138 de localităţi afectate, majoritatea de sub 5.000 de locuitori, au fost avariate 80.000 de imobile private, dintre care 50.000 grav, La Repubblica amintind că au fost depuse 11.000 de cereri de ajutoare publice şi au fost deblocate 526 milioane de euro.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres