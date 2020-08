Viktoria Azarenka, un car de nervi la New York! Ce a găsit în arenă: „E dezgustător, de ce faceți asta?!”

Viktoria Azarenka se află la New York, în „bula” pentru US Open. Bielorusa și-a pierdut calmul pe rețelele de socializare când a văzut mizeria lăsată în urmă de colegii care se antrenau pe aceeași arenă.Azarenka s-a enervat când a văzut bidoanele de apă aruncate sub banchetele din complexul de antrenament. Jucătoarea în vârstă de 31 de ani, calificată în turul secund la Cincinnati Masters, a atac pe twitter: „Ceea ce am găsit aici e dezgustător. ...

