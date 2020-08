Simona Halep, schimbare completă de look. Cum arată acum celebra sportivă

21:40

Previziuni dramatice ale fostului președinte al României, Traian Băsescu. Politicianul a vorbit, duminică seara, la România TV, despre cum vede debutul anului şcolar în contextul pandemiei de coronavirus. Traian Băsescu face, din nou, acuzații grave la adresa Guvernului Orban și spune că aceștia nu au gestionat corect situația elevilor care trebuie să se întoarcă pe […]