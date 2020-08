UBB trasează avantajul competitiv paneuropean al Clujului prin InfoBioNano4Health

14:10

Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G), unul dintre liderii de servicii post-tranzactionare si parte a London Stock Exchange Group (LSEG), si CCP.RO BUCHAREST S.A., parte a Grupului Bursa de Valori Bucuresti (BVB), au semnat un parteneriat prin care CC&G va oferi atat consultanta privind stabilirea Contrapartii Centrale in Romania, cat si asistenta tehnologica specifica serviciilor de compensare si management al riscului care vor fi derulate de CCP.RO BUCHAREST S.A. si care se aplica tuturor claselor de active tranzactionate pe piata de capital romaneasca. CCP.RO BUCHAREST S.A. are rolul de a functiona ca o Contraparte Centrala (CCP) independenta pentru pietele din Romania. Fiecare entitate juridica va ramane in totalitate responsabila de activitatea propriei contraparti centrale. Acordul, care se va derula pe o perioada de 7 ani, aduce o dimensiune suplimentara in ceea ce priveste colaborarea privind Contrapartea Centrala in sensul in care va permite Contrapartii Centrale din Romania sa se concentreze pe cerintele specifice pietei locale in timp ce va beneficia de expertiza CC&G privind serviciile de compensare si de management al riscului, care au la baza o arhitectura IT extrem de robusta. Marco Polito, CEO CC&G: „Parteneriatul dintre CC&G si CCP.RO BUCHAREST S.A. reprezinta un proiect de referinta, cu beneficii pentru intreaga comunitate financiara din Romania. Acest acord reprezinta angajamentul nostru de a sprijini simultan multiple Contraparti Centrale, aflate in diferite zone geografice, incurajand cresterea financiara si asigurand respectarea deplina a actualului cadru de reglementare al CCP potrivit principiilor Regulamentului privind Infrastructura Pietei Europene (EMIR) si celor existente la nivel mondial. Acest acord reprezinta un pas suplimentar catre extinderea serviciilor de compensare pe care CC&G le ofera la nivel international si va conduce la noi evolutii pozitive pentru ambele parti si pentru stakeholderii acestor comunitati.” Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti: „Suntem incantati sa anuntam ca am initiat acest proiect vital al Contrapartii Centrale, atat de important pentru pietele de capital si de energie din Romania. Colaborarea cu CC&G, un CCP renumit la nivel european, este un element-cheie pentru a ne atinge scopul de a oferi servicii centralizate de compensare pentru pietele operate de Bursa de Valori Bucuresti si de Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale (OPCOM). CC&G a implementat o solutie similara in Austria si vreau sa-i felicit pentru aceasta realizare. Alaturi de CC&G, ne dorim sa lucram indeaproape cu toti stakeholderii locali, incluzand aici autoritatile locale, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), Banca Nationala a Romaniei (BNR) si Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), astfel incat CCP.RO BUCHAREST S.A. sa poata functiona in cel mai eficient mod posibil, sa putem lansa instrumente financiare derivate si sa crestem capacitatea de management al riscului specific pietelor noastre.” Victor Ionescu, CEO OPCOM: „De la bun inceput OPCOM a fost convinsa de necesitatea, oportunitatea si fezabilitatea constructiei institutionale a CCP.RO si a proiectului functional si de tehnologie aferent. Parteneriatul cu Bursa de Valori Bucuresti este, de asemenea, unul dintre aspectele pe care OPCOM le-a avut in vedere de mai mult timp, luand in considerare conexiunile dintre cele doua burse romanesti, Bursa de valori si Bursa de energie, iar acest lucru se dovedeste prin participarea si angajamentul sau ca actionar al CCP.RO. Prin beneficiile pe care o contraparte centrala le aduce pentru piata din perspectiva riscului, respectiv: transparenta, securitatea si marcarea la piata zilnica a pozitiilor compensate, toate acestea intr-o abordare neutra din punctul de vedere al expunerii la riscul de contraparte, compensarea printr-o contraparte centrala este un pas inainte in evolutia pietelor de energie, care va aduce tranzactiile de energie la urmatorul nivel de lichiditate in beneficiul intregii comunitati economice, al industriei, investitorilor si clientilor finali. Contractul dintre CC&G si CCP.RO face parte din baza solida si angajata de care OPCOM doreste ca CCP.RO sa beneficieze in drumul sau spre trecerea la operarea comerciala a proceselor de compensare a tranzactiilor.” Rodica Popa, CEO CCP.RO BUCHAREST S.A.: „Pietele de capital si de energie romanesti au dovedit in cursul evolutiei lor angajamentul puternic al operatorilor lor de piata, Bursa de Valori Bucuresti si Operatorul Pietei de Energie din Romania, fata de standardele tehnologice inalte, ca element important in robustetea pietelor, cu un rol vital in dezvoltarea continua a oricarei piete. Prin proiectul care va fi implementat in baza Acordului semnat cu CC&G, CCP.RO este angajata sa ofere partilor interesate posibilitatea imbunatatirii capacitatilor post-tranzactionare prin utilizarea unei tehnologii de nivel inalt care urmeaza sa deserveasca lansarea unei contraparti centrale independente. Aceasta presupune si trecerea la urmatorul nivel de infrastructura de afaceri, prin implementarea unei tehnologii specializate pentru gestionarea in timp real a marjelor si a riscurilor si pentru raportarea datelor. Nu in cele din urma, echipa CCP.RO considera Acordul ca o usa deschisa pentru a beneficia in cel mai fructuos mod din invatarea din experienta CC&G si din schimbul de cunostinte in cadrul si intre echipele de proiect.” CCP.RO BUCHAREST S.A. va gazdui infrastructura care va permite relansarea si dezvoltarea pietei derivatelor in Romania si va asigura mecanisme noi pentru diminuarea si transferul riscurilor la nivelul pietelor deservite, si anume pietele operate de BVB si, respectiv, de OPCOM, contribuind la cresterea increderii si activitatii pe aceste piete. Contrapartea centrala se va interpune intre partile tranzactiei devenind contraparte pentru fiecare cumparator, respectiv vanzator, si va garanta finalizarea decontarii tranzactiei prin aplicarea de mecanisme specifice pentru administrarea riscului. Pentru investitorii sau participantii care activeaza pe piata de capital locala, existenta CCP va permite introducerea si dezvoltarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate (cu activ suport actiuni, marfuri, obligatiuni, indici, curs de schimb, etc.).