DINAMO - HERMANNSTADT. EXCLUSIV Adrian Mihalcea, apropiatul lui Contra, merge pe mâna spaniolilor: „Tranquilo””

Clipul video a devenit viral pe internet.Jucătorul a reușit, fără îndoială, unul din cele mai spectaculoase puncte văzute vreodată, chiar înainte să „moară”. S-a întâmplat pe harta Vertigo, chiar în momentul când gamerul se prăbușea în gol. Chiar și așa a reușit un kill cu un headshot total neașteptat și a smuls victoria cu câteva secunde înainte de sfârșit. Iar isprava lui l-a transformat în vedetă!Luckiest kill you will ever see. ...