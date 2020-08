Trăim pe datorie. Omenirea a consumat resursele pe care natura le poate regenera pe parcursul unui an!

Din acest weekend, omenirea trăieşte pe datorie. Asta înseamnă că am consumat toate resursele pe care natura le poate regenera pe parcursul unui an. Cum am ajuns în această situaţie şi cum se calculează consumul, notează Observator.

