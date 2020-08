Fotbal - Liga Campionilor: Bayern şi PSG au câte patru jucători în echipa ideală a sezonului, anunţată de UEFA

16:10

Sportivul Paul Georgescu a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă online, că îşi propune să participe în proba de înot în ape deschise la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor de la Tokyo, după ce, la 14-15 august, a devenit primul român care a parcurs 100 de kilometri fără oprire pe Dunăre.Efortul depus pentru a parcurge înot distanţa de 104,084 de kilometri în 21 ore şi 42 de minute, în apele Dunării (de la Moldova Veche până la Porţile de Fier), fără să se oprească, l-a determinat pe sportivul român, care mai are şi alte recorduri la activ, să încerce să îşi îndeplinească visul cel mai mare, participarea la o ediţie a Jocurilor Olimpice."M-am hotărât să încerc să mă calific la Jocurile Olimpice de la Tokyo. În luna mai a anului viitor este un turneu preolimpic de înot în ape deschise unde mai sunt disponibile 9 locuri pentru Tokyo. Dacă n-am reuşit ca poloist, sper să reuşesc ca înotător în ape deschise să merg la Jocurile Olimpice. Ăsta este visul meu, ca al oricărui alt sportiv. O să fie şi strategie pe care o voi pune la punct împreună cu echipa mea. Dar până atunci mai este mult, mult de muncă", a afirmat Georgescu.Pentru a concura la turneul preolimpic, el intenţionează să participe până atunci la mai multe competiţii în ape deschise organizate de Federaţia Internaţională de Nataţie (FINA) sau Liga Europeană de Nataţie (LEN) pentru a acumula experienţă."Proba de înot în ape deschise este pentru sportivi de performanţă, iar eu nu am mai participat până acum. De aceea vreau să concurez la câteva competiţii FINA sau LEN pentru a căpăta experienţă. După aceste concursuri, Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern, dacă voi avea rezultate, mă poate trimite la acel concurs de calificare, la turneul preolimpic. Dacă federaţia va decide că am valoare, atunci voi participa. Oricum, este un concurs foarte, foarte greu, mai sunt încă nouă locuri pe care se bat foarte mulţi înotători, iar mulţi dintre ei au jumătate din vârsta mea. Dar ştiu că depinde numai de mine şi că pot să înfrunt orice provocare alături de echipa pe care o am. Eu cred că pot reuşi", a precizat el."Acesta este noul meu proiect, de fapt e un vis şi sper cu ajutorul echipei mele să particip la Jocurile Olimpice. Am o singură şansă, acel concurs. Jumătate din vis se va realiza dacă am valoare şi federaţia mă va trimite la concursul din luna mai. Distanţa e de 10 kilometri, la fel ca proba de la Jocurile Olimpice. În ape deschise timpul diferă de la cursă la cursă, pentru că depinde de curenţi, de valuri, sunt alte condiţii de fiecare dată. Poţi să scoţi 1 oră şi 55 de minute sau peste 2 ore şi 30 de minute, nu ştii niciodată dinainte. Marea are proprietăţi specifice, are valuri care te pot trage înapoi. Aşa că timpii nu pot fi comparaţi. Dar eu sper să închei între primii 9 sportivi şi să mă calific", a adăugat înotătorul.Georgescu speră ca vârsta să nu fie un impediment în realizarea obiectivului de a merge la Tokyo. "E un vis mare, un vis frumos... Păcat că am 41 de ani, iar anul viitor 42... dar sperăm că proverbul cu găina bătrână se va adeveri. Sper ca anul viitor în luna mai să iau de la Fukuoka (n.r. - unde va avea loc turneul preolimpic) avionul spre Tokyo, nu spre Bucureşti. Îi aştept pe toţi la o nouă nebunie de-a mea", a spus înotătorul.Referitor la ultima sa performanţă, parcurgerea a 104,084 de kilometri în apele Dunării, fără să se oprească, Paul Georgescu a afirmat: "La înotul în Dunăre mi-a fost teamă doar să nu cedez mental. Aşa că mi-am împărţit distanţa de 104 kilometri în 3 părţi, părţi care corespundeau cu distanţele celor 3 oceane pe care le-am trecut în proiectul Oceans Seven. Şi uite aşa am dus cursa asta la bun sfârşit. Prin comparaţie, înotul în apa îngheţate e pe distanţe scurte, maximum o milă, iar maratonul acvatic, precum cel de pe Dunăre, e de la 10 km în sus. Amândouă au fost dificile, fiecare cu specificul ei. La apa îngheţată trebuie să te adaptezi treptat. Totul trebuie făcut inteligent. Eu am folosit metoda Win Hof. Problemele înotului în apa îngheţată vin de abia după ce ieşi din apă. Atunci e momentul critic când trebuie să-ţi păstrezi focusul. Eu când înotam foloseam memoria motrică a mişcării umerilor pentru că la zero grade nu mai simţi nimic", a precizat Paul Georgescu.Născut la Bucureşti la 8 decembrie 1978, Paul Georgescu a fost poloist, iar în prezent este profesor de educaţie fizică şi sport la International British School of Bucharest. În paralel, îşi testează limitele propriului organism înotând în ape deschise şi îngheţate, reuşind mai multe performanţe precum: cel mai rapid român care a traversat Canalul Mânecii fără costum de neopren (cu timpul record de 13h 34'), deţinător al titlului "Triple Crown" (English Channel - 54 km, Catalina Channel, SUA - 35 km şi Manhattan Island, SUA - 48,5 km), primul român care a parcurs distanţa de 1 milă în apă îngheţată (3,2 grade Celsius), campion mondial la Ice Swimming (500 m), cucerind prima medalie din istorie pentru România la o astfel de competiţie, participant la prima ştafetă din România care a traversat înot Canalul Mânecii, parcurgerea înot a distanţei de o milă în apele îngheţate de la Cercul Polar (Antarctica), în 22 de minute şi 44 de secunde (temperatura apei 0,1 grade Celsius).AGERPRES (V, A-editor: Marius Ţone, editor online: Simona Aruştei)