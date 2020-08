Handbalul românesc se reia pe 3 septembrie, după 6 luni de pauză!

16:50

CFR Cluj - Dinamo Zagreb, din turul I preliminar al Ligii Campionilor, de miercuri, ora 21:00, va fi transmis pe Digi Sport și pe Look Plus. Toate meciurile formațiilor românești din cupele europene pot fi urmărite liveTEXT pe GSP.roEchipele românești au intrat în săptămâna preliminariilor europene, iar televiziunile pregătesc ultimele mutări. Cel mai tare meci, cel al campioanei CFR Cluj, de miercuri, ora 21:00, va putea fi urmărit pe Look Plus și pe Digi Sport 1. ...