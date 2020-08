Coronavirus: În Santorini, turiştii primesc gratuit măşti

18:10

Curtea de Apel Galaţi a decis că listele de candidaţi depuse de Alianţa PNL-Brăila Nouă pentru Consiliul Judeţean, Consiliul Local Municipal şi preşedinţia Consiliului Judeţean sunt legale, ca răspuns la contestaţia făcută de PSD Brăila.PSD Brăila a contestat în instanţă legalitatea listelor cu candidaţii Alianţei PNL-Brăila Nouă, iar la termenul fixat de 21 august Tribunalul Brăila a dat câştig de cauză liberalilor, motiv pentru care social-democraţii au făcut recurs la Curtea de Apel Galaţi.Social-democraţii şi-au întemeiat contestaţia pe faptul că, atât timp cât candidaţii la preşedinţia CJ şi la Primăria municipiului sunt asumaţi de Alianţa PNL-Brăila Nouă, şi listele de semnături pentru susţinerea acestor candidaţi ar fi trebuit să fie asumate tot de respectiva alianţă, ceea ce nu s-ar fi întâmplat, pe unele liste figurând separat PNL, iar pe altele Brăila Nouă.Preşedinte PNL Brăila, Alexandru Dănăilă Zaharia, susţine într-un comunicat dat publicităţii că, în urma contestaţiilor depuse de PSD, liberalii au fost "obligaţi să îşi apere dreptul democratic de a participa la alegeri", pentru că "PSD nu se poate dezice de apucăturile juriştilor comunişti"."Astăzi, 24 august, am luat act de deciziile Tribunalului Brăila şi Curţii de Apel Galaţi, în faţa cărora am fost obligaţi să ne apărăm dreptul democratic: acela de a participa la alegeri. Preşedintele PSD Brăila a cerut vineri instanţelor să pronunţe hotărâri favorabile partidului pe care-l conduce. PSD nu se poate dezice de apucăturile juriştilor comunişti, care doar erau prezenţi în sala de judecată şi plecau cu soluţiile dictate din alte locuri! Bine că strădania lui Dragnea cu tot PSD-ul nu a reuşit să îngenuncheze justiţia în România, altfel am fi avut la Brăila partid unic PSD - făuritor de suferinţă perpetuă pe holurile spitalelor, dar şi de asfalt - puşculiţă consistentă pentru PSD. În instanţă, PSD a fost reprezentat de avocatul George Caranica, şi el candidat la Consiliul Municipal Local Brăila. Preşedintele PSD Brăila l-a trimis în faţa celor trei instanţe cu argumente care nu aveau nimic de-a face cu situaţia reclamată, ci doar pentru al pune pe avocat, candidat PSD, în situaţii penibile. Oameni tineri şi cu mai multă şcoală sunt bătaia de joc a acestor comunişti dispăruţi din viaţa publică a altor oraşe ale Romaniei. Gata, pesedizarea, ca mentalitate şi sistem de conducere a primăriei şi Consiliului Judeţean, trebuie să înceteze. PNL e singura forţa de opoziţie reala la sistemul PSD-ist. PNL vrea şi poate să schimbe mentalităţi, sistem de promovare şi abordare a administraţiei publice locale", a declarat Dănăilă.Din partea Alianţei PNL-Brăila Nouă, pentru preşedinţia Consiliului Judeţean candidează fostul prefect al judeţului, Cătălin Boboc (PNL), iar pentru Primăria Brăila, fostul consilier local independent Lucian Căprariu (Brăila-Nouă). AGERPRES / (AS - autor: Ecaterina Ignat, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei)