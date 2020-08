Caz cutremurător în Bârlad! Un bărbat s-a sinucis în timpul unui live pe Facebook. Cum au reacționat oamenii care au văzut imaginile traumatizante

11:10

Prognoza specială pe care Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut-o pentru municipiul București este valabilă în intervalul de timp 24.08.2020 ora 10:00 – 25.08.2020 ora 23:00. CITEȘTE ȘI: RAFILA A OFERIT EXPLICAȚIA: DOAR AȘA AR PUTEA FI REDESCHISE RESTAURANTELE Vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic ridicat în cursul după-amiezelor când și indicele temperatură – […] The post Avertizare de la ANM + Prognoză meteo specială pentru București appeared first on Cancan.ro.