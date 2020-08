Italia a început testarea propriului vaccin anti-COVID! 90 de voluntari au făcut primele injecții. „Nu vrem să fim sclavii altor țări”

12:10

Inna nu se prea dă în vânt cu postările incendiare, dar și când o face… E hot imaginea. Sigur, Alexandra Stan e în vârful topului la acest capitol, n-ai cum s-o întreci, îți trebuie multă muncă, dar Inna lovește și ea, bine, din când în când. CITEȘTE ȘI: ACUM S-A AFLAT! CE MESERIE A AVUT INNA, […] The post Incendiu pe plajă, a apărut Inna! Imaginile sunt fierbinți rău GALERIE FOTO appeared first on Cancan.ro.