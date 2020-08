Prahova: Tânăr din Dâmboviţa dispărut în iulie, căutat pe Valea Caraiman; la operaţiune a participat şi un elicopter IGAv

00:00

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că îşi doreşte ca fondurile guvernamentale pentru investiţii locale să fie distribuite după criterii asemănătoare fondurilor europene, pentru a elimina subiectivismul şi alocarea pe criterii politice."Vreau şi pe fondurile guvernamentale, proiectele de investiţii în plan local să fie distribuite după acelaşi mecanism, după aceleaşi criterii şi după aceleaşi proceduri cum sunt distribuiţi banii europeni, astfel încât să nu existe o tratare subiectivă, pentru că cetăţenii nu sunt de două categorii. În materii de alocare a resurselor pentru investiţii există doar cetăţeni români", a precizat Ludovic Orban, luni, într-o emisiune la Digi 24.Acesta a recunoscut că unii primari de la alte partide aleg să candideze la alegerile locale doar pentru a avea apoi acces la fonduri guvernamentale, în cazul unei guvernări liberale."Sunt unii care au venit alături de noi nu neapărat că ţin la PNL, ci că estimează că PNL va guverna în următorii patru ani şi ca să aibă o relaţie mai bună cu zona guvernamentală - accesul la fonduri guvernamentale. Eu le-am transmis la toţi următorul mesaj: nu există subiectivism în alocarea de fonduri", a afirmat prim-ministrul.În acest context, Ludovic Orban a subliniat faptul că, personal, este împotriva traseismului politic."Personal, sunt împotriva traseismului politic. Sunt un om care m-am înscris într-un partid şi care de 30 de ani sunt într-un partid. Eu când am intrat într-un partid politic nu am intrat numai ca să fac eu o carieră, să obţin vreo funcţie publică, ci am intrat pentru că cred în valorile, în principiile, în doctrina formaţiunii politice respective şi eu cred că consecvenţa faţă de aceste valori şi principii este fundamentală în viaţa publică şi e şi o garanţie pentru alegători că omul care este implicat în viaţa publică se ţine de cuvânt, este consecvent, respectă principiile şi pune în practică promisiunile pe care le face în campaniile electorale când se acordă votul către liderii politici", a menţionat premierul. AGERPRES / (A - autor: Sebastian Olaru, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)